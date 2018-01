Fahndung nach bewaffneten Räuber in Nürnberg - Belohnung ausgesetzt

Täterbeschreibung und Foto





Belohnung für Hinweise



Das Bayerische Landeskriminalamt hat eine Belohnung in Höhe von dreitausend Euro für Hinweise ausgesetzt, um den Täter zu überführen, der am Freitag, den 29.12.2017, eine Tankstelle in Nürnberg-Schniegling überfallen hat Der noch unbekannte Mann überfiel die Tankstelle in der Brettergartenstraße Ecke Mühlweg um kurz vor 07.00 Uhr. Er sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischen Akzent und bedrohte die Angestellte mit einem noch unbekannten Gegenstand, bevor er mit einer Beute von mehreren hundert Euro flüchten konnte.Beschreibung des Mannes: Er ist circa 40 bis 50 Jahre alt, 175 cm groß und trug zur Tatzeit einen dunklen Parka mit Kapuze und hellem Fellbesatz, eine dunkle Wollmütze, eine dunkle Hose sowie dunkle Handschuhe mit einem hellen Aufdruck am Handrücken und helle Turnschuhe.Die Identität des Mannes und sein Aufenthaltsort sind nach wie vor unbekannt. Aus diesem Grund bittet die Kripo Nürnberg mit Bildern der Überwachungskameras erneut um Ihre Mithilfe.Für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung des Falles hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung von 3.000 Euro ausgesetzt. Sie gilt für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder Ergreifung des Täters führen, wobei darauf hingewiesen wird, dass die Belohnung nur unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und verteilt wird. Sie ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt.Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken, Telefonnummer (0911) 2112-3333, oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.