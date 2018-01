Zeugen gesucht: Frauen von Exhibitionisten in Nürnberg und Erlangen belästigt

Exhibitionist vor Studentenwohnheim





Exhibitionist in Nürnberger Innenstadt



In Mittelfranken traten am Dienstag gleich zwei Exhibitionisten auf. Wie die Polizei berichtet zog sich ein Mann in Erlangen, ein anderer in Nürnberg vor Frauen aus. Die Polizei sucht Zeugen.Der noch unbekannte Mann zeigte sich zwischen 18.30 Uhr und 19.15 vor einem Studentenwohnheim in der Wichernstraße gleich dreimal. Er wurde von den belästigten Frauen wie folgt beschrieben: Alter zwischen 20 und 25 Jahren, ungefähr 170 bis 175 cm groß, schlank, dunkle kurze Haare, dunkle Augen, keine Brille.Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden. Die Nummer lautet: 0911/2112 3333.Zwei Mädchen traten am Dienstagmorgen, gegen 07.45 Uhr, einem Exhibitionisten in der Nürnberger Innenstadt am Prinzregentenufer entgegen. Anschließend flüchtete er unerkannt in Richtung U- Bahnhaltestelle Wöhrder Wiese.Täterbeschreibung: Männlich, ca. 50 Jahre alt, bekleidet mit einer dunklen Hose und einem grauen knielangen Mantel.Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.