Exhibitionist in Nürnberger Straßenbahn: 40-Jähriger entblößt sich vor Frau

Ein 40-Jähriger belästigte in einer Nürnberger Straßenbahn eine gegenübersitzende Frau, indem er am Mittwochabend sein Geschlechtsteil vor ihr entblößte. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, wurde er kurz darauf festgenommen.Der zunächst Unbekannte setzte sich in einer Straßenbahn an der Haltestelle Worzeldorfer Straße gegenüber einer Frau. Als er seine Hose öffnete und der Frau sein Geschlechtsteil zeigte, verständigte sie den Straßenbahnführer. Dieser verschloss daraufhin die Türen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife.Die Beamten nahmen den 40-Jährigen vorläufig fest. Der Tatverdächtige war derart alkoholisiert, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. E