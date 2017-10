Exhibitionist in Nürnberg: Polizei sucht Zeugen

In den vergangenen zwei Tagen traten im Nürnberger Stadtgebiet zwei unbekannte Männer als Exhibitionisten auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.



Zunächst zeigte sich ein unbekannter Täter am 15.10.2017 gegen 20:00 Uhr einer Passantin in der Blumenstraße. Anschließend flüchtete der Mann, konnte aber von der Geschädigten beschrieben werden:



Ca. 40 - 45 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, schmales Gesicht. Zur Tatzeit bekleidet mit einem olivgrünen Mantel mit Kapuze sowie einer hellen Jeans. Möglicherweise war der Mann aus Osteuropa.



Am 16.10.2017 belästigte am Wöhrder See ein Exhibitionist zwei Joggerinnen. Als ihn die Frauen ansprachen, flüchtete er.



Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Eine Geschädigte wurde bereits am 13.10.2017 von einem Mann in gleicher Art und Weise belästigt. Ob es sich dabei um denselben Täter gehandelt hatte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.



Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.