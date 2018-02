Exhibitionist im Nürnberger Rotlichtviertel: "Er zeigte sich in schamverletzender Weise"

Mehrfach fiel der zunächst Unbekannte vor den Etablissements entlang der Frauentormauer in der Nürnberger Innenstadt auf, da er sich dort für längere Zeit aufhielt und die Frauen beobachtete. Einer dort arbeitenden Dame zeigte er sich anschließend gegen 4:00 Uhr laut Polizeibericht "in schamverletzender Weise und nahm sexuelle Handlungen an sich vor".Die zwischenzeitlich alarmierte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes fest.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der in Deutschland wohnsitzlose Beschuldigte dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet.