Exhibitionist belästigt junge Frau in Nürnberg

Beamte der Nürnberger Polizei haben am frühen Sonntagabend einen mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen. Laut Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte wird dem 48-jährigen Mann vorgeworfen eine junge Frau in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofes belästigt zu haben.Der zunächst Unbekannte soll sich in schamverletzender Weise an einem Treppenabgang zur Königstorpassage gezeigt haben. Die Geschädigte alarmierte daraufhin die Polizei, die sofort eine Tatortbereichsfahndung nach dem Mann auslöste.Der Exhibitionist wurde kurz darauf in der Vorderen Sterngasse ausfindig gemacht. Gegen ihn wurde schließlich ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er bestreitet jedoch die Tat, wurde zur fraglichen Zeit aber von mehreren Zeugen gesehen.