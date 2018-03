Erneut ohne Sieg: Gegen Darmstadt reicht es für den 1. FC Nürnberg nur für ein Unentschieden

Club nicht gefährlich genug





Keine Lösungen vor dem Tor



Der 1. FC Nürnberg hat sich aus seinem Tief in der 2. Fußball-Bundesliga nicht befreien können, hat aber zumindest sein Kämpferherz gezeigt. Der fränkische Aufstiegskandidat kam am Sonntag nicht über ein 1:1 (0:1) gegen die abstiegsbedrohten Darmstädter hinaus und ist nun seit vier Partien sieglos.Vor 27.007 Zuschauern hatte Terrence Boyd (18. Minute) die überraschende Führung der Gäste erzielt. Nach zuletzt zwei Niederlagen am Stück drängten die überlegenen Franken aber auf das Remis. Georg Margreitter (79.) traf per Kopfball zum Ausgleich.Mit 46 Punkten verabschiedet sich der "Club" auf Platz zwei in die Länderspielpause. Der SV Darmstadt ist mit 28 Zählern weiter Vorletzter.Auf einem neu verlegten Rasen im Max-Morlock-Stadion traten die Hausherren von Beginn an den Vorwärtsgang an. Die Nürnberger um ihren Kapitän und langjährigen Darmstädter Hanno Behrens erspielten sich Vorteile. Gegen abwartend agierende Gäste fehlten den Franken aber die zündenden Ideen, um wirklich gefährlich zu werden.Überraschend gerieten die Hausherren dann in Rückstand. Behrens und Ewerton konnten nach einem Eckball nicht klären; über Yannick Stark, Aytac Sulu und den ehemaligen Nürnberger Wilson Kamavuaka landete der Ball bei Boyd, der gegen eine ungeordnete "Club"-Abwehr nur noch einnicken musste.Die mit derselben Startelf wie beim unglücklichen 0:1 in Bielefeld angetretenen Franken spielten zwar gefällig, rund 25 Meter vor dem Tor fielen ihnen aber keine Lösungen ein. Auf den offensiven Flügeln blieben Marvin Stefaniak und Edgar Salli blass. Stoßstürmer Adam Zrelak ackerte zwar und sorgte zweimal für Gefahr (6., 28.). Der Slowake wurde aber von seinen Mitspielern gegen eine massierte Darmstädter Deckung nicht effektiv eingesetzt.Coach Michael Köllner musste bei seinem FCN personell reagieren und brachte Federico Palacios für Salli. Die Nürnberger marschierten weiter nach vorne, Tim Leibold (49.) zielte kurz nach dem Pausenpfiff aber nur über die Latte. Palacios schickte später Kevin Möhwald (59.), doch der Spielmacher brachte den Ball nicht an Keeper Daniel Heuer Fernandes vorbei.Die Franken drängten weiter. Möhwald (71.) scheiterte sogar noch am rechten Pfosten, ehe Behrens (73.) mit seinen Schüssen zweimal geblockt wurde. In der 79. Minute durften die "Club"-Fans aber doch noch jubeln, als Margreitter nach einer Ecke von Enrico Valentini ins Tor der Hessen traf und das 1:1 markierte.