Energie- und Umweltstation ? es geht los

Das städtische Hochbauamt beginnt am Montag, 12. Februar 2018, mit den Arbeiten für die neue Energie- und Umweltstation auf dem Wöhrder See. Das Hochbauamt versucht den Fußgänger- sowie Radverkehr am Südufer trotz des Baustellenverkehrs aufrechtzuerhalten. Bis Mitte 2019 ist jedoch mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und mit Behinderungen zu rechnen. Die Fertigstellung ist für August 2019 geplant.

Das Gebäude wird die eigentliche Energie- und Umweltstation mit einem Informations- und Veranstaltungsangebot für Schulklassen und für weitere interessierte Nutzerkreise beinhalten sowie das Bootshaus für das Mähsammelboot des Wasserwirtschaftsamts und ein öffentliches WC. Die durch die derzeitige Konjunkturlage bedingte Kostensteigerung wurde durch die Umplanungen des städtischen Hochbauamts so gering wie möglich gehalten. So wird unter anderem zum Baubeginn eine Arbeitsebene in Form einer Schüttung im Bereich der bereits vorhandenen Landzunge hergestellt.

Diese dient als Grundlage für die Rammarbeiten und wird bis zum Ende der Maßnahme zurückgebaut. Die Pfähle haben eine voraussichtliche Länge von 15 Metern und werden bis zum tragfähigen Untergrund in den See gerammt. Alleine das Rammgerät wiegt rund 40 Tonnen. Insgesamt werden 26 Stahlpfähle die spätere Energie- und Umweltstation tragen, die in Holzbauweise errichtet wird. ?Die Versorgung der Baustelle mit Material sowie der Transport der schweren Maschinen durch das dichtbewachsene und befahrene Gebiet des Wöhrder Sees wird logistisch sowie technisch eine Herausforderung?, erklärt Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich.

Die Gesamtkosten der Energie- und Umweltstation belaufen sich ? wie im Bau- und Vergabeausschuss des Stadtrats berichtet ? auf voraussichtlich rund 4,2 Millionen Euro. Die Stadt Nürnberg erhält vom Freistaat Bayern eine Förderung in Höhe von 1,78 Millionen Euro.

Bild Download: Die geplante Energie- und Umweltstation von der Seeseite.

(Bild: Claus Hirche Architektur und Design, JPG-Datei 251 KB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg