Ehepaar in Schnaittach ermordet und eingemauert: Todesursache geklärt

Die Obduktionsergebnisse im Fall des ermordeten Ehepaares in Schnaittach sind am Mittwoch bekannt geworden. Das Ehepaar wurde erschlagen. Nach dem vorläufigem Obduktionsergebnis seien beide an einem Schädel-Hirn-Trauma gestorben, sagte Anita Traud von der Staatsanwaltschat Nürnberg-Fürth am Mittwoch. Auf die Köpfe der beiden Opfer sei mit einem stumpfen Gegenstand massiv eingeschlagen worden. Nach dpa-Informationen handelt es sich bei der Tatwaffe um ein Werkzeug.Die Polizei hatte die Leichen am Montag auf dem Grundstück des Paars im Landkreis Nürnberger Land gefunden. Sie waren in einem Nebengebäude der Garage eingemauert worden. Des gemeinschaftlichen Mordes verdächtig sind der 25 Jahre alte Sohn der Eheleute sowie dessen 22-jährige Ehefrau. Beide sitzen in Untersuchungshaft.Rechtsmediziner bestätigten am Dienstag, dass es sich bei der männlichen Leiche um den Vater des 25-Jährigen handelt. Am Mittwochvormittag wurde die weibliche Leiche obduziert. Bei der Toten handele es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um die 66 Jahre alte Mutter, sagte Traud. Es seien jedoch noch weitere Untersuchungen notwendig, um ganz sicher gehen zu können.Das Ehepaar war seit Mitte Dezember vergangenen Jahres nicht mehr gesehen worden. Der Sohn hatte seine Eltern jedoch erst Ende Dezember als vermisst gemeldet.