Dreiste Diebe in Mittelfranken: Polizei warnt vor falschen Handwerkern

In beiden Fällen liegt eine Personenbeschreibung des ersten Täters vor:



Sie gibt folgende Verhaltenstipps:



Bereits am Donnerstagvormittag (11.01.2018) sowie am Freitagmittag (12.01.2018) verschafften sich bislang unbekannte Trickdiebe Zutritt zu Wohnungen älterer Menschen und entwendeten Wertsachen, wie die Polizei mitteilt. Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.An beiden Tagen gaben sich der oder die bislang unbekannten Täter gegenüber den Senioren als Handwerker aus. Ihr Auftrag sei, die Wasserhähne überprüfen zu müssen. So konnten sie sich Zutritt zu den Wohnungen verschaffen. In der Zeit als die Bewohner abgelenkt waren, betrat ein weiterer bislang unbekannter Täter unbemerkt den Wohnraum und entwendete in beiden Fällen Schmuck in Höhe von mehreren Tausend Euro. Beim ersten Fall wurde ein Seniorenehepaar in der Alten Reutstraße in Fürth Opfer der dreisten Diebe. Am nächsten Tag hatten die falschen Handwerker Erfolg bei einer über 80-jährigen Rentnerin in der Nürnberger Helenenstraße.Männlich, zirka 30 Jahre alt, zirka 170 cm groß und schlank.Im ersten Fall war er mit einem schwarzen Mantel bekleidet, bei der Tat am Freitag mit einer blauen Winterjacke sowie einer schwarzen Baseball-Kappe.Ob es sich bei den beiden Fällen um dasselbe Duo handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.Zudem warnt die Kriminalpolizei erneut vor der dreisten Masche der Trickdiebe, da ein wiederholtes Auftreten nicht auszuschließen ist.- Lassen Sie nur Handwerker in die Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden.- Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Stelle oder Firma an. Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus.- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.