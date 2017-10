Drei Verletzte bei Unfällen am Donnerstag in Nürnberg

Am Donnerstagmorgen ereigneten sich laut Polizei in Nürnberg auf der Südwesttangente in Höhe der Anschlussstelle Nürnberg-Schweinau kurz hintereinander zwei Verkehrsunfälle. Drei Personen wurden dabei verletzt.



Drei Verletzte und über 13.000 Euro Gesamtschaden

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57-Jähriger mit einem Lkw kurz nach 6.00 Uhr die linke der beiden Fahrspuren in Richtung Hafen. Aus bislang nicht vollständig geklärter Ursache touchierte der Lkw einen auf der rechten Spur in gleicher Richtung fahrenden VW. Der 60-jähriger Fahrer sowie der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.



Zwei nachfolgende Verkehrsteilnehmer bremsten ihre Pkw bis zum Stillstand ab. Ein dahinter fahrender 22-jähriger Lkw-Fahrer brachte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf die beiden Pkw auf.



Der 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw-Fahrer erlitten leichtere Verletzungen. Nach einer ersten Schätzung entstand an den drei Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 13.500 Euro.