Dr. Fraas: Neuer EU-Bericht erschienen

Nürnbergs Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas weist auf den neuen EU-Bericht des Europabüros der Stadt Nürnberg im Wirtschaftsreferat hin. Der Bericht, der am heutigen Donnerstag, 29. März 2018, veröffentlicht wurde, informiert über europäische Chancen für Nürnberg und über ein Europa der Bürgerinnen und Bürger. Im Fokus stehen dabei Themen und Aktivitäten des Europabüros in den Jahren 2015 bis 2017. Aber auch Zukunftsfragen und künftige Herausforderungen für Städte in Europa werden dargestellt.

Wirtschaftsreferent Dr. Fraas sagt hierzu: ?Nürnberg ist eine europäisch vernetzte und agierende Stadt. Das gilt auch im Hinblick auf die Europäische Union. Das Handeln der EU betrifft uns hier vor Ort. Umgekehrt bringen wir unsere lokalen Interessen in Brüssel und Straßburg ein und wirken damit an den Entscheidungen der EU-Institutionen mit. Mit dem EU-Bericht wollen wir die Bürgerinnen und Bürger über die teils komplexen Vorgänge auf EU-Ebene und ihre Auswirkungen bei uns in Nürnberg transparent und sachgerecht informieren. Die Europäische Idee lebt von der Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger. Information und Transparenz schaffen wiederum Akzeptanz.?

Den EU-Bericht gibt es kostenfrei im Europabüro der Stadt Nürnberg im Wirtschaftsrathaus, Theresienstraße 9, 4. Stock. Er kann auch telefonisch unter der Telefonnummer 09 11 / 2 31-76 76 oder per E-Mail eu-buero@stadt.nuernberg.de bestellt werden.

Zudem gibt es den Bericht als Download im Internet.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg