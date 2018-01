Schnaittach: Eltern getötet und eingemauert - das heuchlerische Verhalten der Verdächtigen

In Widersprüche verstrickt





Verdächtige Materialien entdeckt





Spendenkonto auf Facebook



Wenige Tage vor ihrer Festnahme sitzen Ingo P. und dessen Ehefrau auf dem heimischen Sofa im mittelfränkischen Schnaittach und blicken ernst in die Fernsehkamera. Das junge Paar wirkt nervös, aber gefasst. Dabei hat das Gespräch einen sehr traurigen Anlass: Seit knapp fünf Wochen werden Ingo P.s Eltern vermisst. "Die größte Freude, die man uns machen könnte, wäre, dass die beiden wieder zur Türe reinkommen. Dass wir wissen, was mit ihnen passiert ist", sagt der 25-Jährige zum Abschluss des Interviews.Ingo P. wusste zu diesem Zeitpunkt offenbar genau, wo sich seine Eltern befinden. Der 25-Jährige und seine 22-jährige Ehefrau sind dringend tatverdächtig, das Rentnerpaar umgebracht zu haben. Auf dem Grundstück des heimischen Anwesens wurden zwei Leichen entdeckt. Eingemauert in einen Garagenanbau. Das grausige Verbrechen hat den kleinen Ort in eine Schockstarre versetzt.Am heutigen Dienstag wurde zunächst bekannt, dass es sich bei der männlichen Leiche definitiv um den 70 Jahre alten Vater des Tatverdächtigen handelt. Hinsichtlich der Todesursache teilte Oberstaatsanwältin Anita Traud mit, dass die Obduktionsergebnisse noch nicht vorliegen.Auch hinsichtlich eines möglichen Motivs dauern die Ermittlungen an. Die Ehefrau von Ingo P. hat sich laut Traud "zum Tatbeitrag des Ehemanns" geäußert. Sie soll zudem zugegeben haben, ihrem Mann bei der Beseitigung der Spuren geholfen zu haben. Der 25-Jährige schweigt hingegen. Auch gegenüber dem Ermittlungsrichter machte er am Dienstag keine Angaben. Das Ehepaar sitzt in Untersuchungshaft.Die Polizei kam den Tatverdächtigen auf die Spur, weil diese sich zuletzt in Widersprüche verstrickt hatten. Der Sohn hatte angegeben, dass seine Eltern das Haus, in dem beide Ehepaare gemeinsam lebten, am 13. Dezember Hals über Kopf verlassen hatten. Mit voll gepackten Reisetaschen und einer hohen Bargeldsumme - allerdings ohne ein Ziel zu nennen. Auch das Wohnmobil, mit dem sie regelmäßig verreist waren, ließen die Rentner zurück. Der 25-Jährige sagte den Ermittlern, dass die Eltern vermutlich zu Fuß in Richtung Schnaittacher Bahnhof gelaufen sein müssen.Am 28. Dezember hatte Ingo P. seine 66 und 70 Jahre alten Eltern dann als vermisst gemeldet. Weihnachten will er versucht haben, sie zu kontaktieren. Dass die Handys ausgeschaltet waren, habe ihn nicht verwundert. "Älteren Menschen machen die Telefone öfter aus."Nur einen Tag nach der Vermisstenmeldung heiratete das junge Paar. Das Wohnmobil bot der Sohn Anfang Januar im Internet zum Verkauf an. Dies sei mit dem Vater abgesprochen gewesen.Bei der Durchsuchung des Grundstücks entdeckte die Polizei weitere Beweise. So waren "verdächtige Materialien" und das angebliche Reisegepäck in eine Grube in der Garage gelegt und zubetoniert worden - dies allerdings wenig fachmännisch, wie Polizeipräsident Johann Rast mitteilte. Zudem fanden die Ermittler Hinweise auf ebenfalls äußerst laienhafte Renovierungsarbeiten im Haus, vermutlich um Spuren zu beseitigen, so Rast.Die Tatverdächtigen waren zuletzt nicht nur durch Fernseh- und Zeitungsinterviews in die Öffentlichkeit getreten. Der Sohn hatte auf Facebook eine mittlerweile gelöschte Spendenseite ins Leben gerufen - offiziell, um Suchanzeigen im Ausland zu finanzieren. In den Kommentarspalten verteidigte sich der 25-Jährige immer wieder, wenn ihm Nutzer unterstellten, etwas mit dem Verschwinden seiner Eltern zu tun zu haben. Unter anderem schrieb er Mitte Januar, dass er sich große Sorgen um seine Eltern macht und falsche Gerüchte über ihn verbreitet werden.Deshalb stimmt er Mitte Januar auch mehreren Interviews zu. Dabei versicherte der 25-Jährige stets, dass er sich das Verschwinden seiner Eltern nicht erklären kann, zumal diese an dem beschaulichen Heimatort hängen würden. "Mein Vater hat immer gesagt: Ich komme in Schnaittach auf die Welt und in Schnaittach geht es auch zu Ende." Ein Satz, der jetzt zur traurigen Gewissheit wurde.