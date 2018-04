Diskussion über die ?Nürnberger Gespräche?

Mit Hermann Glaser und Jörg Wollenberg blicken zwei der wichtigsten Protagonisten vergangenheitspolitischer Debatten in Nürnberg nicht nur zurück, sondern nehmen auch zur Erinnerungskultur der Gegenwart Stellung. Das Podiumsgespräch ??Nürnberger Gespräche? ? Debatten über ?Haltungen und Fehlhaltungen? in Deutschland? beginnt am Mittwoch, 11. April 2018, um 18.30 Uhr im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, Bayernstraße 110. Es moderieren Dr. Doris Katheder vom Caritas-Pirckheimer-Haus und Dr. Alexander Schmidt vom Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände.

Bei den ?Nürnberger Gesprächen? in den 1960er Jahren versammelte der damalige Kulturreferent Dr. Hermann Glaser viele herausragende Intellektuelle in Nürnberg, besonders auch aus der deutschsprachigen Emigration. Auch Generalstaatsanwalt Fritz Bauer war mehrfach zu Gast in Nürnberg und debattierte 1965 beim ersten ?Nürnberger Gespräch? unter anderem die Frage ?Was hat Auschwitz mit dem deutschen Menschen zu tun??. Einer seiner Diskussionspartner war der Wissenschaftler und Überlebende des Ghettos Theresienstadt, H. G. Adler. Trotz heftiger Anfeindungen von konservativer Seite gelang es, wichtige Diskussionsprozesse anzustoßen und Nürnberg zu einem führenden Ort aktueller Debatten zu machen. Dr. Jörg Wollenberg, Direktor des Bildungszentrums in den 1980er Jahren, griff den Gedanken der ?Nürnberger Gespräche? wieder auf, holte unter anderem den Holocaustforscher Raul Hilberg nach Nürnberg und fokussierte die Diskussion auf das Thema der Zwangsarbeit und die Nürnberger Nachfolgeprozesse.

Das Podiumsgespräch ist Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung ?Fritz Bauer. Der Staatsanwalt. NS-Verbrechen vor Gericht?, die das Dokumentationszentrum noch bis 3. Juni 2018 zeigt. Der Eintritt ist frei. Platzkarten können unter Telefon 09 11 / 2 31-75 38 reserviert werden. Die reservierten Karten müssen bis spätestens 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn an der Kasse des Dokumentationszentrums abgeholt werden. alf

