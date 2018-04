Der letzte Tango der ?Gruppe 47?

Über die ?Gruppe 47? und den Literaten Jürgen Becker, dem das Kunsthaus seine aktuelle Ausstellung ?Jürgen Becker. New York 1972? widmet, spricht der Kulturjournalist Bernd Noack am Mittwoch, 11. April 2018, um 19 Uhr. Seinem Vortrag ?Der letzte Tango ? Die letzte Tagung der ?Gruppe 47? in der Pulvermühle 1967? können Besucherinnen und Besucher im Kunsthaus Nürnberg, Königstraße 93, folgen.

Jürgen Becker war der letzte Preisträger der ?Gruppe 47?. Doch als sich im Oktober 1967 die Schriftsteller im fränkisch-idyllisch gelegenen Gasthaus Pulvermühle in Weißenfels traf, ahnte noch niemand, dass dies die letzte Zusammenkunft der legendären Schriftstellervereinigung sein würde. Begleitet von Studentenprotesten tagten und lasen die Autoren, tranken, tanzten Tango ? und vergaßen die Zeit, die längst nicht mehr ganz die ihre war.

Die Ausstellung zeigt Fotografien, die Jürgen Becker 1972 in New York während einer Lesereise aufnahm. Mit seiner Rollei 35 dokumentierte Becker bildnerisch den Stadtraum und hielt die täglichen Gänge durch die Stadt in einer Art von visuellem Tagebuch fest.

Der Eintritt in die Ausstellung ist frei, die Teilnahme an der Veranstaltung in der Reihe ?Art meets Public? kostet 3 Euro. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg