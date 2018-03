Das Wochenende in Franken: Osterbrunnen, Frühjahrsvolksfest und Blues-Tage

Osterbrunnen in der Region





Ostermarkt in Nürnberg



Frühjahrsvolksfest in Würzburg



Narren-Abend in Ansbach



Rother Bluestage in Roth



Kneipenfestival in Dinkelsbühl



Das Wochenende steht vor der Tür und das Wetter soll mitspielen: Die Region hat vom 23. bis zum 25. März 2018 wieder einiges zu bieten. inFranken.de hat das Angebot gebündelt:Kurz vor Ostern schmücken die Gemeinden in Franken ihre Brunnen. Deshalb bietet sich an, eine Osterbrunnentour zu machen, an vielen Orten auszusteigen und die Osterbrunnen zu bewundern. Hier gibt es eine Übersicht über die schönsten Osterbrunnen der Region! Rund 100 Stände bieten Holz-, Haushalts-, Süß- oder Keramikwaren an. Prägend für den Markt sind natürlich die Osterartikel, die zahlreich vertreten sind. Ob Geschenk oder Dekoration - auf dem Nürnberger Ostermarkt besteht ein großes Angebot. Rund um den schönen Brunnen ist kulinarisch ebenfalls etwas geboten.16. März bis 2. April 2018, 10 bis 19 UhrHauptmarkt, 90403 NürnbergfreiAm letzten Wochenende des Volksfestes ist im Abendprogramm nochmals viel geboten: Von den "Stoapfälzer Spitzbuam" über "Die Gummis" oder die "Hexstatter Musikanten" gibt es ein abwechslungsreiches Programm.10. bis 25. März 2018, Freitag und Samstag: 14 bis 24 Uhr, Sonntag: 12 bis 23 UhrVolksfest-Platz Würzburg, Luitpoldstraße, 97082 Würzburgfrei"Die Narren sterben, auch die Allergrößten ins Ansbach" ist das Motto des satirischen Abends in Ansbach. Drei Darsteller erzählen aus ihrem Leben.23. März 2018, 19.30 UhrGroßes Haus, Theater Ansbach, Promenade 29, 91522 Ansbach16 EuroÜber eine Woche lang ist Roth das Ziel aller Blues-Fans in der Region. Ein breit gefächertes Line-Up beschert entspannte Stunden in der Kulturfabrik.17. bis 25. März 2018Kulturfabrik Roth, Stieberstraße 7, 91154 RothVariiert je nach KonzertDas Kneipenfestival in Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach findet bereits zum 19. Mal statt. Dieses Mal ist unter anderem der Rapper "Miwata" oder das Musiker-Duo "Craecker" dabei. Viele bekannte Kneipen in Dinkelsbühl laden zum Feiern ein.24. März 2018, 0 Uhr91550 Dinkelsbühlfrei