Das Osterwochenende in Franken: Nürnberger Frühlingsfest und Bayreuther Osterfestival

Das sind die Wochenendtipps zu Ostern für Franken:An drei Tagen werden insgesamt 57 Filme aus deutscher und internationaler Produktion gezeigt - Trickfilme, Dokumentarfilme, Komödien, Satiren und kritische Filme zwischen einer und etwa 15 Minuten Länge. Neben den zwei Hauptprogrammen am Abend gibt es donnerstags und freitags am Nachmittag um 15 Uhr ein Kinderprogramm. Die Siegerehrung findet am letzten Tag der Filmtage statt.Donnerstag, 29. März bis Samstag, 31. März 2016KuK - Kino und Kneipe, Ignaz-Schön-Str. 32, 97421 Schweinfurt9 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder 4 EuroDas Bayreuther Frühlingsfest beginnt mit einem offiziellen Bieranstich im Festzelt auf dem Volksfestplatz. Für Kirmesatmosphäre in Bayreuth sorgen Fahrgeschäfte, Veranstaltungen und ein musikalisches Programm. Am Eröffnungstag gibt es zudem ein Feuerwerk.Samstag, 31. März bis Sonntag, 08. April 2018Volksfestplatz, Friedrich-Ebert-Straße, 95444 BayreuthEintritt freiDas Nürnberger Frühlingsfest gilt als das größte Frühlingsfest Nordbayerns. Es gibt Fahrgeschäfte, viele Bierzelte, ein gastronomisches Angebot und mehrere Sonderveranstaltungen, wie Konzerte, Themenabende oder das Oldtimertreffen.Samstag, 31. März bis Sonntag, 15. April 2018Bayernstraße , 90471 NürnbergEintritt freiWeiterefinden in Rothenburg ob der Tauber, Bad Windsheim und Kitzingen statt.Zum Osterwochenende findet in Hof ein Nachtflohmarkt statt. Hier kann bestaunt, gesammelt, entdeckt oder selbst verkauft werden. Regelmäßig strömen weit über dreitausend Besucher in die mit fast 150 Händlerständen gefüllte Halle und dem großen Foyer.Samstag, 31. März 2018, 15 bis 23 UhrFreiheitshalle Hof, Kulmbacher Straße 4, 95030 Hof2,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre freiKurz vor Ostern schmücken die Gemeinden in Franken ihre Brunnen. Deshalb bietet sich an, eine Osterbrunnentour zu machen, an vielen Orten auszusteigen und die Osterbrunnen zu bewundern. Hier gibt es eine Übersicht über die schönsten Osterbrunnen der Region! Bei der Führung "Tatort Fürth" durch das Kriminalmuseum im Rathaus bekommen Besucher einen Einblick in die Geschichte der Fürther Polizei oder in die Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei im Bereich Spurensuche.Samstag, 31. März 2018, 14 UhrKriminalmuseum im Rathaus, Brandenburger Straße, 90762 Fürth4,50 Euro, ermäßigt 4 EuroMehr Informationen zur Führung gibt es bei der Tourist-Information Fürth unter der Telefonnummer 0911/2395870Das Bayreuther Osterfestival bietet ein Programm mit zahlreichen Konzerten. Es beginnt am Karfreitag mit einer Neu-Fassung der Markus-Passion von Johann Sebastian Bach.Freitag, 30. März bis Sonntag, 08. April 2018Diverse VeranstaltungsorteVerschiedene EintrittspreiseAuf diesem Ostermarkt auf Schloss Steinburg präsentieren verschiedene Künstler ihre Werke rund um das Thema Ostern. Eier als Kunstwerke, Kalligraphie auf Eiern und vieles mehr gibt es im Schlossgewölbe, in der Schlossbar. im Weinstüble, im Handwerkerhof und im Refugium zu bewundern.01. bis 02. April 2018, 11 bis 18 UhrSchlosshotel Steinburg, Reußenweg 2, 97080 WürzburgEintritt frei