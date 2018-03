Dach der Kunsthalle Nürnberg wird saniert

Ab Dienstag, 3. April 2018, saniert das städtische Hochbauamt das Dach der Kunsthalle in der Lorenzer Straße 32. Die Arbeiten kosten rund 3,3 Millionen Euro. Nach dem Ende der Ausstellung ?On with the Show? ist die unter Denkmalschutz stehende Kunsthalle Nürnberg seit 25. Februar 2018 geschlossen und öffnet ihre Türen wieder zur Blauen Nacht im Frühjahr 2019.

?Schwerpunkt der Arbeiten werden die energetische Verbesserung der Dachflächen durch Dämmung, die statische Verstärkung der Tragwerke, die Erneuerung der zahlreichen Verglasungen und die Modernisierung der Lüftungsanlage sein?, erklärt Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich. Das historische Dach besteht aus einer Vielzahl einzelner kleiner Satteldächer und geneigter Flächen mit großflächigen Einfachverglasungen.

Die Kunsthalle Nürnberg ist im Jahr 1913 als Kunst- und Ausstellungshalle zwischen den Zwingermauern der mittelalterlichen Stadtmauer am ehemaligen Marientor errichtet worden. Das Haupthaus wurde im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört und in den 1950er Jahren etwas verändert wieder aufgebaut. Seit dieser Zeit hat keine Sanierung stattgefunden.

Die Verwaltung der Kunsthalle wird während der Bauzeit in der Peuntgasse 5 untergebracht. Das Team wird dort die Ausrichtung der Institution weiterentwickeln, Ausstellungen für die kommenden Jahre vorbereiten und zwei aufwändige Ausstellungen im Kunsthaus unterstützen.

Die Kunsthalle Nürnberg hat in den vergangenen 50 Jahren in rund 400 Ausstellungen wichtige Tendenzen der Gegenwartskunst vorgestellt und sich damit immer wieder in das überregionale zeitgenössische Kunstgeschehen eingebracht. Neben künstlerischen Einzelpositionen werden auch aktuelle Fragen in Themenausstellungen aufgegriffen. Jährlich werden vier bis fünf Ausstellungen in den sieben Oberlichtsälen der Kunsthalle Nürnberg präsentiert. Als Haus ohne eigene Sammlung kann die Kunsthalle Nürnberg auf neue und interessante Fragestellungen und Themen der internationalen Gegenwartskunst flexibel reagieren und hat sich längst zu einem der bedeutendsten Orte für die Präsentation von Gegenwartskunst in Bayern entwickelt. Die Kunsthalle Nürnberg gehört zur spartenübergreifenden Kulturdienststelle KunstKulturQuartier. maj

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg