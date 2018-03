Carl Haller von Hallerstein als Bauforscher

In einem Vortrag gibt der Bauforscher Prof. Dr. Hansgeorg Bankel Einblick in das Nachwirken des Archäologen Carl Haller von Hallerstein. Er spricht am Donnerstag, 15. März 2018, um 18 Uhr im Stadtmuseum im Fembo-Haus, Burgstraße 15. Der für Donnerstag, 22. März 2018, um 18 Uhr angekündigte Vortrag von Dr. Ernst-Friedrich Schultheiß über die Geschichte des Nürnberger ?Vereins zur Unterstützung nothleidender Griechen? der Jahre 1822 bis 1831 muss krankheitsbedingt leider entfallen.

Es ist tragisch, dass der hochbegabte Architekt Carl Haller von Hallerstein sein wertvolles Wissen aufgrund seines frühen Todes in Griechenland 1817 nicht mehr veröffentlichen konnte. Mit einem Blick in Hallers Skizzenbücher und auf die Zeichnungen von den Orten seines Schaffens ? darunter Ägina, Bassae und die Propyläen der Athener Akropolis ? möchte Hansgeorg Bankel Hallers Leistungen bewerten und würdigen.

Der Eintritt ist frei. Der Vortrag ist Teil des Begleitprogramms zur Sonderausstellung ?Von Nürnberg nach Hellas. Carl Haller von Hallerstein zum 200. Todestag?, die noch bis 25. März 2018 zu sehen ist. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg