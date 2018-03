Bürgerreisen nach Südtirol 2018

Vom 23. bis 30. September 2018 steht bei einer Bürgerreise nach Südtirol erstmals die mit Nürnberg befreundete Gemeinde Montan im Südtiroler Unterland im Blickpunkt. Unter dem Motto ?Burgen, Schlösser und Museen? erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein umfangreiches Reiseprogramm. Neben dem Aufenthalt in Montan und einem Treffen mit Bürgermeisterin Monika Delvai Hilber enthält es auch Ausflüge in verschiedene Landesteile Südtirols und ins Trentino. Die Reise veranstaltet ?Frankenland Reisen? in Kooperation mit dem Amt für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg. Sie kostet 1 199 Euro pro Person im Doppelzimmer, der Einzelzimmerzuschlag beträgt 99 Euro.

Die Ausflüge führen die Gruppe beispielsweise nach Meran und zum Schloss Tirol, nach Bozen und in das Messner Mountain Museum in Schloss Sigmundskron, in das Grödnertal und auf die Trostburg bei Waidbruck im Eisacktal. Vorgesehen sind zudem kleine Wanderungen im Villnösstal und auf dem Salten oberhalb des Etschtals. Auf dem Programm steht außerdem ein Besuch der ebenso mit Nürnberg befreundeten Stadt Klausen im Eisacktal. Dort wird Bürgermeisterin Maria Gasser Fink die Reisegruppe begrüßen.

Anmelden können sich Interessierte bei der Firma ReiseGlück in der Tilsiter Straße 6c und unter Telefonnummer 09 11 / 63 92 28, E-Mail reiseglück@gmx.de.

Eine weitere Bürgerreise nach Südtirol, die vom 9. bis 16. September 2018 stattfinden und vom TUI Reisecenter Nürnberg in Kooperation mit dem Amt für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg veranstaltet wird, ist eine ?Wander-Bürgerreise? mit Aufenthalt in Klausen. Diese Bürgerreise ist bereits ausgebucht. jos

