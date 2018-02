Brutaler Raubüberfall in Nürnberg: Opfer schwer verletzt

Drei Unbekannte haben am Montagabend einen Mann in der Nürnberger Innenstadt überfallen und beraubt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen des Überfalls.Gegen 21.30 Uhr überfiel das Trio den Mann in der Ottostraße, wie die Polizei mitteilte. Sie schlugen und traten auf ihn ein und verletzten ihn schwer. Außerdem entwendeten die Täter Wertgegenstände. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen. Das 36-jährige Opfer wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, beschrieben die Täter als zirka 25 Jahre alt und dunkel gekleidet. Sie sollen Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.