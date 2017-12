Brutaler Angriff auf Frau in Nürnberg - Polizei sucht Zeugen

Am frühen Sonntagmorgen hat ein Unbekannter eine junge Frau im Nürnberger Westen überfallen. Die junge Frau war gegen Mitternacht zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Im Bereich des Röthenbacher Landgrabens/Krakauer Straße wurde sie unvermittelt von einem Unbekannten angegangen.Der Angreifer riss die Frau zu Boden und schlug sie ins Gesicht, so die Polizei. Aufgrund der massiven Gegenwehr ließ der Unbekannte von seinem Opfer ab und flüchtete in Richtung Weißenburger Straße. Die Frau wurde durch den Übergriff leicht verletzt und erlitt einen Schock.Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:- 20 - 40 Jahre alt- etwa 1,75 m groß- auffällige O-Beine- bekleidet mit einer dunklen Hose und einer schwarzen Kapuzenjacke- der Unbekannte trug HandschuheDer Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.