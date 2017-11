Blutender Mann, betrunkenes Kind und BMX-Stunts im Nürnberger Hauptbahnhof

Einen 55-Jährigen in Krankenhauskleidung, einen gesuchten und stark betrunkenen 13-Jährigen und einen 17-jährigen Ausreißer nahm die Bundespolizei am Mittwochmorgen in Nürnberg in Gewahrsam. Der Mann und das Kind wurden in Krankenhäuser eingeliefert, der 17-Jährige kam in eine Jugendschutzeinrichtung.Reisende informierten gegen Mitternacht die Bundespolizei in Nürnberg: Es solle sich ein stark blutender Mann im Hauptbahnhof aufhalten, berichteten die Zeugen. Nur kurze Zeit später fand die Streife den betrunkenen 55-Jährigen. Auffällig war, dass der Mann in Klinikbekleidung unterwegs war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von fast 2,2 Promille. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den stark an der Hand blutenden Mann zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik.Kurz vor 7.30 Uhr bemerkte eine Streife auf der Galerie des Hauptbahnhofs ein am Boden liegendes, stark nach Alkohol riechendes Kind. Sofort leisteten die Beamten Erste Hilfe und alarmierten einen Notarzt. Dieser wies den nicht mehr ansprechbaren 13-jährigen Buben zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus ein. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten zudem fest, dass nach den Knaben bereits gesucht wurde.Nur Minuten später bemerkte eine Streife einen jungen Mann, der im Hauptbahnhof mit seinem BMX-Rad die Treppen hinab fuhr. Die Beamten stoppten den Radler. Der junge Mann gab an, die Treppen im Hauptbahnhof und an den Bahnsteigen schon öfter als Hindernisparcours benutzt zu haben. Da beim Abgleich seiner Personalien eine Ausschreibung als "vermisst" festgestellt wurde, brachten ihn Bundespolizisten in eine Jugendschutzeinrichtung.