Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Nürnberg - Täter auf der Flucht

Mit einer Schusswaffe bewaffnet überfiel ein unbekannter Täter am Sonntagabend eine Tankstelle in der Nürnberger Südstadt und flüchtete. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Wie die Polizei mitteilt, betrat der Unbekannte kurz vor 22 Uhr die Tankstelle in der Trierer Straße und hielt sich eine Zeit lang dort auf. Anschließend ging er an den Tresen und forderte von einem Angestellten unter Verwendung einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.



Der Beschäftigte händigte dem Täter die Einnahmen aus, welche der Mann in einer mitgeführten hellen Stofftasche verstaute. Kurz danach flüchtete er. Der Angestellte blieb unverletzt. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieben leider erfolglos.



Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Ca. 185 cm groß und schlank. Bekleidet zur Tatzeit mit einem grauen Pullover, einer Jeanshose, schwarzem Käppi. Nach Angaben des Überfallenen sprach der Mann deutsch mit osteuropäischem Akzent.



Achtung! Der Täter führte eine Schusswaffe mit sich.



Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.