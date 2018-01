Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Nürnberg - 52-Jähriger schwer verletzt

Am Freitagabend verursachte laut Polizei ein betrunkener Autofahrer in Nürnberg-Langwasser einen Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen.



Der 37-jährige Opelfahrer war gegen 21:15 Uhr auf der Otto-Bärnreuther Straße in Richtung Münchener Straße unterwegs. Möglicherweise durch den Einfluss seines Alkoholgehalts (knapp zwei Promille) kam er auf Höhe des Messezentrums auf den rechten Fahrstreifen und touchierte anschließend einen Mini Cooper.



Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge auf einen Grünstreifen. Während sich der Opel lediglich mehrfach um die eigene Achse drehte und gegen eine Leitplanke stieß, überschlug sich der Mini Cooper und blieb liegen. Der Fahrer, ein 52-jähriger Mann, musste nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Opelfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 30.000 Euro.



Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 09 11 6583 - 15 30 in Verbindung zu setzen.