Beim Abbiegen überholt: Motorradfahrer in Nürnberg schwer verletzt

Am Freitag kam es in Nürnberg-Eibach zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Freitag gegen 17:15 Uhr mit seinem Audi die Eibacher Hauptstraße in Richtung Reichelsdorf und bog auf Höhe Hausnummer 21 nach links in eine Nebenstraße der Eibacher Hauptstraße (Ladenzeile) ab. Gleichzeitig befuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer die Eibacher Hauptstraße in gleicher Fahrtrichtung und soll den wartenden Pkw während des Abbiegevorgangs überholt haben. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.Der 53-jährige Fahrer des Leichtkraftrades stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Zur weiteren Behandlung wurde der Mann mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von einigen tausend Euro.Die Nürnberger Verkehrspolizei führte die Unfallaufnahme durch und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0911/6583-1530 zu melden.