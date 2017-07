Bei Rot über die Ampel: 92-Jährige in Nürnberg von Kleinbus erfasst

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 17.20 Uhr in der Allersberger Straße in Nürnberg. Dabei wurde eine 92 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt.



Wie die Polizei berichtet, war ein 55 Jahre alter Kleinbusfahrer auf der zweispurigen Allersberger Straße in Richtung stadtauswärts auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zur Annastraße staute es sich an der Lichtzeichenanlage. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wechselte der Kleinbusfahrer auf den linken Fahrstreifen, um bei Grünlicht die Kreuzung zu überqueren. Auf Höhe der Annastraße betrat die 92 Jahre alte Geschädigte die Fußgängerfurt über die Allersberger Straße und wurde vom Kleinbus erfasst. Nach ersten Erkenntnissen ging die Fußgängerin bei Rotlicht auf die Fahrbahn.



Der Kleinbusfahrer blieb unverletzt. Die 92 Jahre alte Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Schaden am Kleinbus wird nach ersten polizeilichen Schätzungen mit 1.500 Euro beziffert.