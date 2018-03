Bayreuther Straße erhält Fahrradstreifen

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) beginnt am Montag, 26. März 2018, mit der Errichtung eines Fahrradstreifens auf der stadtauswärtigen Fahrbahn der Bayreuther Straße zwischen Sulzbacher Straße und Ludwig-Feuerbach-Straße. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von der Lenbachstraße bis zur Feldgasse und wird am Freitag, 13. April 2018, beendet. Bei den Umbauarbeiten wird die derzeitige Randsteinlinie an die neue Situation angepasst und die Oberflächen der Parkstände sowie des Gehwegs werden erneuert.

Während der Bauarbeiten steht für den stadtauswärtigen Kraftverkehr nur eine Fahrspur zur Verfügung. Fußgänger können das Baufeld während der Umbaumaßnahmen entlang des alten Gehwegs passieren. Um den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten wird die Baumaßnahme auf vier Abschnitte verteilt. Die weiteren Bauphasen entlang der Bayreuther Straße werden im Zuge des Baufortschritts zeitnah angekündigt. Der Abschluss der Maßnahme ist für Juli 2018 vorgesehen. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg