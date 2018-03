Baumfällungen im Stadtgebiet

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) führt von Dienstag bis Freitag, 3. bis 6. April 2018, an folgenden Stellen im Stadtgebiet Baumfällungen und Gehölzpflegearbeiten durch:

Im Mittelstreifen der Trierer Straße in den Stadtteilen Langwasser und Gibitzenhof werden 20 abgestorbene Großsträucher und Bäume mit Stammdurchmessern von 25 bis 55 Zentimetern gefällt. Die Bäume werden nachgepflanzt.

In der Hans-Kalb-Straße in Gleishammer werden eine Eiche, fünf Birken und vier Ahorne mit Stammdurchmessern zwischen 25 und 50 Zentimetern gefällt. Die Bäume haben Pilzbefall und sind bereits abgestorben. Bei neun der Bäume handelt es sich um wild aufgegangenen Bewuchs in einer dicht bestandenen Gehölzfläche. Aufgrund des ausreichenden Bestands werden diese Bäume nicht nachgepflanzt. Der Baumstandort der gefällten Eiche befindet sich in einer Allee und wird wieder neu bepflanzt.

Die folgenden Standorte werden aufgrund des dichten Baumbestands vor Ort nicht nachgepflanzt:

In den Grünanlagen der Schulen in der Neuen Hegelstraße in Schoppershof und in der Wandererstraße in Höfen werden eine Kiefer und zwei Ahorne mit Stammdurchmessern von 25 bis 30 Zentimetern gefällt. Die Bäume sind bereits abgestorben.

Im Naturgartenbad in Erlenstegen werden zwei Eichen und eine Kiefer mit Stammdurchmessern von 20 Zentimetern entfernt. Die Bäume sind bereits abgestorben.

In der Nettelbeckstraße in Erlenstegen wird ein Ahorn mit einem Stammdurchmesser von 30 Zentimetern gefällt. Der Stamm ist faul und der Baum nicht mehr ausreichend standsicher, sodass er nicht mehr den Ansprüchen der Verkehrssicherheit entspricht.

Im Bauernwald in Ziegelstein wird eine abgestorbene Eiche mit einem Stammdurchmesser von 45 Zentimetern gefällt.

Die Maßnahmen dienen der Bestandspflege der Grünanlagen. Ziel der Pflegemaßnahmen ist es, dass sich der vorhandene Bestand besser und gesünder entwickeln kann. Aufgrund des ausreichend vorhandenen Baumbestands in den oben genannten Grünanlagen werden abgestorbene Bäume nur dann nachgepflanzt, wenn es gestalterisch erforderlich ist und darüber hinaus ausreichend Platz zur Verfügung steht.

An den Orten, die von den Baumfällungen betroffen sind, werden 72 Stunden vor den Fällungen Halteverbotsschilder aufgestellt. Sör bittet darum, die Halteverbote zu beachten, damit die ausführenden Firmen ihre Arbeit wie vorgesehen erledigen können. tom

