Baumfällungen im Stadtgebiet

In der Woche vom 5. bis zum 9. Februar 2018 fällt der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) abgestorbene Bäume im Stadtgebiet.

Die folgenden Baumfällungen betreffen Grünflächen mit dichtem Baumbestand, weshalb hier nicht nachgepflanzt wird.

- Auf dem Gelände der Friedrich-Staedtler-Schule in Neunhof fallen zwei Erlen mit Stammdurchmessern von 10 und 35 Zentimetern.

- In der Grünanlage der Friedrich-Wanderer-Grundschule in Höfen werden zwei Ahorne mit Stammdurchmessern von 25 und 30 Zentimetern gefällt.

- Auf dem Erfahrungsfeld der Sinne auf der Wöhrder Wiese werden vier Erlen mit Stammdurchmessern von 30 bis 65 Zentimetern gefällt.

- Im Westbad in Wetzendorf wird eine Hainbuche mit einem Stammdurchmesser von 25 Zentimetern gefällt.

An folgenden Standorten ist eine Ersatzpflanzung vorgesehen:

- In der Bauvereinstraße in Gärten bei Wöhrd wird ein Apfeldorn mit einem Stammdurchmesser von 15 Zentimetern gefällt.

- Im Pegnitztal-West in Wetzendorf werden zwei Birken mit Stammdurchmessern von 20 und 45 Zentimetern gefällt.

- In der Cuxhavener Straße in Thon wird ein Ahorn mit einem Stammdurchmesser von 30 Zentimetern gefällt.

- In der Pretzfelder Straße in Wetzendorf wird ein Ahorn mit einem Stammdurchmesser von 15 Zentimetern gefällt.

- Auf dem Kinderspielplatz an der Bamberger Straße in Schniegling wird ein Baumhasel mit einem Stammdurchmesser von 20 Zentimetern gefällt. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg