Bauarbeiten in der Friedenstraße

Nach der Winterpause setzt der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) die Bauarbeiten in der Friedenstraße im Stadtteil Großreuth h.d. Veste am Montag, 9. April 2018, fort.

Die Friedenstraße zwischen der Brauhausstraße und der Mälzereistraße bleibt deshalb bis Ende Juni Einbahnstraße in Richtung Rollnerstraße. Dort werden Parkbuchten, Baumscheiben, Fahrbahn und Gehwege gebaut. Gleiches geschah Ende 2017 schon in der Friedenstraße im Abschnitt Rollnerstraße bis Mälzereistraße. Ende Juni soll dann in drei Tagen die Fahrbahndecke über den kompletten Abschnitt von der Rollnerstraße bis zur Brauhausstraße eingebaut werden. Die Einbahnstraßenregelung wird sich dann über den gesamten Bauabschnitt erstrecken. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg