Bahnhofsplatz Nürnberg: Mann berührt Frau unsittlich und verfolgt sie

Am frühen Donnerstagnachmittag (19.10.2017) hielt sich eine Frau in Nürnberg auf einer Rolltreppe des Bahnhofsplatzes auf. Plötzlich merkte sie, wie ein hinter ihr stehender Mann sie unsittlich berührte. Die Geschädigte lief deshalb zunächst davon, wurde jedoch vom Tatverdächtigen weiter verfolgt.



In der Königstorpassage wurden Beamte auf die Situation aufmerksam und nahmen den Mann vorläufig fest. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm die weitere Sachbearbeitung.



Den 51-jährigen Nürnberger erwartet nun eine Anzeige wegen sexueller Belästigung.