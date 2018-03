Auswertung von Dating-App: Am Bahnhof in Nürnberg lässt sich gut flirten

Dating-App untersucht Bahnhöfe auf ihr Flirtpotenzial



Nürnberg

Über Jaumo

Wer kennt das nicht? Die Bahn hat mal wieder Verspätung und man muss Zeit totschlagen. Klar, da wandert der erste Griff zum Smartphone. Mal schauen, was es Neues gibt, den Freunden schreiben (dass man später kommt), sich in sozialen Netzwerken über die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn aufregen oder ein bisschen flirten.Moment...flirten am Bahnhof? Na klar! Warum nicht die Zeit sinnvoll nutzen? Die Dating-App Jaumo hat kürzlich sogar die Hauptbahnhöfe der 30 größten deutschen Städte auf ihr Flirtpotenzial untersucht. Vier Wochen lang wurden die Aktivitäten der Nutzer analysiert und ausgewertet. Beobachtet wurden die in der App vergebenen Likes und Matches (gegenseitiges Interesse) - natürlich anonym. Likes und Matches, so die Erklärung der Jaumo-Macher, weisen auf eine hohe Flirtbereitschaft hin.Die Ergebnisse zeigen, dass in Köln die Chancen auf ein Match besonders gut stehen. Innerhalb von vier Wochen kamen 3479 Matches zustande. Platz Zwei belegt Düsseldorf mit 3317 Matches. Stuttgart (3057) und Hamburg (2936) sind unter Flirtwilligen ebenfalls hoch im Kurs. Den fünften Platz belegt der Hauptbahnhof inmit 2785 Matches.Bei den verteilten Likes grüßt der Dortmunder Bahnhof von der Spitze. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Düsseldorf und Frankfurt am Main. Der Nürnberger Bahnhof landet hier auf Platz 7. In Verbindung mit Platz 5 bei den Matches insgesamt ein sehr ordentliches Ergebnis für die Frankenmetropole.Jaumo ist eine in der Basis-Version kostenlose Dating-App aus Deutschland mit 30 Millionen Mitgliedern weltweit, über 2 Millionen davon in Deutschland. Gegründet wurde Jaumo 2011. Die App steht für iOS und Android zur Verfügung.