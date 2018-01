Ausgerastet am Nürnberger Hauptbahnhof: Junge Frau schlägt und tritt Reisende

Extrem aggressiv mit 2,34 Promille





Eine 19-Jährige steht im Verdacht, am Sonntag (28. Januar) im Nürnberger Hauptbahnhof eine 50-Jährige geschlagen und getreten haben. Die Bundespolizei nahm die betrunkene Schlägerin in Gewahrsam.Laut Zeugenaussagen soll es gegen 0.30 Uhr auf einem Bahnsteig zwischen den beiden Frauen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll die Jüngere der 50-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen und sie getreten haben. Die Geschädigte erlitt dadurch leichte Verletzungen. Eine Streife der DB-Sicherheit beendete die Schlägerei und hielt die äußerst aggressive 19-Jährige bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Als die Beamten anschließend die Identität der alkoholisierten Frau festzustellen versuchten, trat sie auch nach ihnen.Die Heranwachsende war derart angriffslustig, dass sie überwältigt und gefesselt werden musste. Auf der Dienststelle beleidigte die Deutsche anschließend mehrfach Bundespolizisten. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 2,34 Promille. Erst nachdem sie ihren Rausch in der Inspektion ausgeschlafen hatte, konnte die 19-Jährige ihre Heimreise antreten.Die Nürnberger Bundespolizei hat gegen die aus dem Landkreis Landsberg am Lech stammende Frau ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.