Artverwandte treffen auf Egersdörfer

Matthias Egersdörfer lädt auch im neuen Jahr wieder zu seinem Artverwandtentreffen: Am Dienstag, 20. Februar 2018, ab 20 Uhr erwartet er als Gäste den Kabarettisten Bumillo, Peter Harasim, Betreiber des Concertbüro Frankens und des Veranstaltungsorts Hirsch, sowie das Nürnberger Musik-Duo Secret Song Service. Die Veranstaltung findet statt im Festsaal des Künstlerhauses im KunstKulturQuartier, Königstraße 93.

Bumillo wird sein aktuelles, zweites Soloprogramm ?Die Rutsche rauf? vorstellen. Mit einer Bandbreite von albern bis politisch und viel Körpereinsatz erklärt der Lyriker, Moderator, Rapper, Kabarettist und Mitbegründer der Lesebühne ?Die Rationalversammlung? nicht nur die menschliche oder zumindest bayerische Natur. Er macht auch plausibel, wie zunehmend albern Diktatoren erscheinen, wenn man nur oft genug den Kinderspielplatz aufsucht, und weshalb früher alles besser war, wo doch heute alles optimiert ist.

Musik gibt es von Secret Song Service. Das Nürnberger Duo bilden Edda Ruß (vormals What about Carson/Carson Sage & the black riders) und Ralph Thürauf (Hermann Müller Quartett, Rootless). Mit Ukulele, Mundharmonika, Schaumstoffblasrohr, Shaker, Snare, Dosenbass und Gesang interpretieren sie große Songs, Standards und Songperlen.

Im Gespräch mit Matthias Egersdörfer ist diesmal Peter Harasim. Mit 16 schrieb er bei der ?Abendzeitung? und war im Gründungsteam des ?Plärrer". Seit fast 40 Jahren betreibt er mit Freunden das Concertbüro Franken, seit 22 Jahren mit ähnlichen Freunden den Veranstaltungsort Hirsch. Jährlich veranstaltet er über 400 örtliche Konzerte plus Tourneen mit den Helden seiner Kindheit. Daneben unterhält er mit den ?Ramrods? die langlebigste Nachwuchsband der Region.

Außerdem mit dabei: Carmen und Bird Berlin.

Tickets zum Preis von 16 Euro, ermäßigt 10 Euro, sind im Vorverkauf erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 19 Euro, ermäßigt 12 Euro. Inhaber der vom KunstKulturQuartier für die Spielsaison 2017/18 aufgelegten Q-Card erhalten Rabatt. alf

Bild Download: Bumillo DieRutscherauf

(Bild: Julia Müller, JPG-Datei 1.6 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg