Architekturpreis der Stadt Nürnberg 2018

Die Stadt Nürnberg lobt 2018 zum sechsten Mal ihren Architekturpreis für beispielhafte Bauten im Stadtgebiet aus. Bis Montag, 14. Mai 2018, können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewerben. Mit der Auszeichnung werden Bauherrinnen und Bauherren, Architektinnen und Architekten sowie Landschaftsplanerinnen und Landschaftsplaner bedacht, die sich in vorbildlicher Weise für die Realisierung qualitätsvoller Architektur und Freiräume engagiert haben. ?Mir ist der Architekturpreis sehr wichtig, weil Qualität in der wachsenden Stadt gezeigt wird und so eine öffentliche Diskussion über die Qualität unserer gebauten Umwelt in Gang kommt?, so Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich.

Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass die Objekte im Gebiet der Stadt Nürnberg liegen und zwischen 1. Januar 2014 und 31. Dezember 2017 fertiggestellt worden sind. Neben Gebäuden können insbesondere auch Freiraumplanungen und Infrastrukturbauten prämiert werden. Herausragende Leistungen im Sinne der Auslobung sind einerseits eine gelungene Integration in den städtebaulichen oder denkmalgeschützten Kontext, andererseits solitäre Bauten oder Freiraumgestaltungen, die in planerischer, technischer oder ökologischer Sicht herausragend sind. Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich fordert Bauherrinnen und Bauherren sowie Planerinnen und Planer auf, sich am Wettbewerb zu beteiligen: ?Bis Montag, 14. Mai 2018, können Sie Ihre Objekte beim Stadtplanungsamt vorschlagen. Ich würde mich sehr über eine große Auswahl freuen!?

Der Preis besteht aus einer Plakette des Bildhauers Heinz Heiber (1928-2003), die am prämierten Objekt angebracht wird. Ausgezeichnet wird das Objekt, Bauherr und Planer erhalten zusätzlich Urkunden. Ende Oktober 2018 werden die eingereichten Objekte von einem Preisgericht, das aus den Mitgliedern des Baukunstbeirats besteht, juriert. Im Dezember 2018 findet dann die Preisverleihung mit Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly statt. alf

Zu den vollständigen Auslobungsunterlagen:

https://www.nuernberg.de/internet/referat6/architekturpreis.html

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg