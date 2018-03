"Ansen": Zahnärztin aus Nürnberg will als Rapperin durchstarten

Rappen und bohren: Die Nürnberger Zahnärztin Anne Enssle träumt von einer Karriere als Hip-Hop-Star. Einen passenden Künstlernamen hat "Ansen" schon gefunden. Einen passenden Song glaubt die bohrende Rapperin ebenfalls bereits in der Tasche zu haben. Um die Hitparaden zu stürmen, braucht die reimende Zahndoktorin jetzt nur noch ganz viele Fans.Die einen spielen Golf. Die anderen fahren Porsche. Die 28-jährige Zahnärztin Anne Enssle schreibt dagegen Reime und rappt die Zeilen ins Mikrofon. Wie bei ihrem Song "Carpe Diem", den sich schon über 50.000 Leute im Internet angeschaut haben. Darin erzählt Ansen von ihrem persönlichen Aufstieg. Aus der brandenburgischen Provinz schnurstracks in den fränkischen Zahnarztkittel.Und das hört sich in ihrem ersten Song so an: "Man ich weiß noch als ich acht war, fühlte ich mich unantastbar." Bereits mit elf Jahren habe sie mit einem klassischen Schulchor auf der Bühne gestanden, schreibt Anne über Ansen auf ihrer Internetseite. Durch diverse Schulprojekte seien verschiedene Produzenten auf sie aufmerksam geworden. Bereits im zarten Teenageralter von 16 Jahren habe sie eigenständig ein Benefizkonzert veranstaltet.Es ist dann so gekommen, wie es wohl kommen musste. Noch im selben Jahr habe sie ihren ersten Plattenvertrag eingesackt. Parallel habe die bohrende Rapperin nach eigenen Angaben mit Untergrundrappern aus der Hauptstadt an Rap-Projekten gearbeitet. In ihrem Song berichtet die Zahnärztin ganz offen davon, dass sie es nicht immer leicht im Leben gehabt habe. "Mit 16 gekämpft, dass mir jeder irgendwann Platz macht, nicht wie alle andern, die mit 18 schon im Knast warn", singt Ansen in "Carpe Diem".Trotz des Studiums der Zahnmedizin sei die Musik immer ihrer Leidenschaft geblieben, versichert das 28-jährige Multitalent, das es nach eigener Darstellung bis zu den Deutschen Rap-Meisterschaften geschafft hat. Der Hunger nach Erfolg bringt offensichtlich auch Schattenseiten mit sich. "Stress kam durch meine Höhenflüge, denn Traum war ein schönes Schloss mit feiner Einbauküche", reimt Ansen, die bei ihrem Mann in einer Nürnberger Zahnarztpraxis angestellt ist.Nach dem kleinen Umweg über die Dentalkunde will die erfolgreiche Zahndoktorin nun mit ihrer ersten, selbstgeschriebenen Single die Charts erobern. "Denn jeder war mal klein, bevor er irgendwann groß war, renn` mit Lichtgeschwindigkeit an die Spitze von Europa", rappt Anne Enssle alias Ansen in ihrer aktuellen und bislang einzigen Hitsingle. Zu dem Lied "Carpe Diem" von Ansen gibt es bereits ein Musikvideo , das bislang schon über 50.000 Leute angeschaut haben.Darauf will sich Ansen aber nicht ausruhen. Für den Erfolg im Showgeschäft will die Zahnärztin alles geben. "Demnächst steht ein neues Fotoshooting an. Anfang April kommt die nächste Single", sagt die Sängerin mit Doktortitel und kündigt an, dass es dafür Ende März ins Studio gehe. Schließlich soll es tatsächlich bald endlich klappen mit der Karriere in den Hitparaden. Nach dem Sprung an die Spitzen der Charts könnte sich Ansen durchaus vorstellen, den Bohrer aus der Hand zu geben und voll auf das Mikrofon zu setzen. "Flieg davon und fang an frei zu sein", singt Anne Enssle zuckersüß in ihrem Refrain ganz nach dem Motto "Genieße den Augenblick und nutze den Tag". Carpe Diem eben.