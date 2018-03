Aktionen zum Mitmachen in der Königstorpassage

Mit Aktionen zum Mitmachen wird an den beiden Samstagen 24. März und 31. März die Königstorpassage jeweils von 10 bis 13 Uhr kulturell ins Licht gerückt.

Am 24. März können Interessierte verschiedene Aktionen besuchen: An einer Upcycling-Station der ?Mudra?, der Alternativen Jugend- und Drogenhilfe Nürnberg e.V., wird Schmuck aus Kaffeekapseln gebastelt. Mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Künstlerhauses können Button-Anstecker gestaltet werden. Außerdem laden das Kinder- und Jugendhaus ?z.punkt? und die Firma ?Stadtreklame? zur Ausstellung einer Kindermalaktion ein. ?laut! Nürnberg?, das Forum für Jugendliche und junge Erwachsene in Nürnberg, fragt Kinder und Jugendliche auf dem grünen Sofa nach Statements zu ihrer Stadt, die später auf dem Videochannel ?CiTyVee? abgerufen werden können.

Am 31. März geht es kreativ weiter: An einer Station der Offenen Siebdruckwerkstatt können Taschen bedruckt werden. Eine Zeichengruppe fertigt Porträts verweilender Passanten an. Informativ wird es am Stand des gemeinnützigen Vereins ?Lilith e.V. ? Frauen beraten Frauen?. Vereinsmitglieder klären Interessierte über die Lebensrealität drogenabhängiger Frauen auf und informieren die Öffentlichkeit über Ursachen von Suchtmittelabhängigkeit.

Die Stadt Nürnberg und die Partner dieser Veranstaltungen laden herzlich zu allen Aktionen an beiden Samstagen in die Königstorpassage ein. Der Eintritt ist frei. sz

Veranstalter:

Stadt Nürnberg

Stadtreklame

laut! Nürnberg

Mudra ? Alternative Jugend- und Drogenhilfe

Lilith e.V. ? Frauen beraten Frauen

