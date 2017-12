Airport Nürnberg: Riesenflieger landet am Flughafen - Flugzeug an Bord

Ein Flugzeug im Flugzeug? Das gab es am Dienstagabend in Nürnberg zu sehen. Am Airport Nürnberg landete eine der größten zivilen Frachtmaschinen der Welt: Die Antonow An-124 Ruslan war im Auftrag der FAI rent-a-jet AG unterwegs und beförderte einen Business-Jet. Das Ergebnis: Faszinierende Bilder.Der Riesenflieger wurde in den 70er Jahren fürs russische Militär entwickelt und wird häufig für Charterfrachtflüge eingesetzt. Die An 124 ist knapp 70 Meter lang und verfügt über eine Flügelspannweite von fast 75 Metern (zum Vergleich: ein Jumbojet Boeing 747 bringt es "nur" auf 60 Meter). Das maximale Startgewicht liegt bei 400 Tonnen.