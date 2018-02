Zu einem tödlichen Unfall kam es am Mittwochabend, gegen 22.15 Uhr, auf der A9 zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg und der Anschlussstelle Nürnberg-Fischbach. Wie die Polizei mitteilt, kam das Fahrzeug in Höhe des Parkplatzes Brunn aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.Der 21-jährige Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa10.000 Euro.