Zweiter Franken-Tatort spielt zwischen Nürnberg und Würzburg

dpa/ak

Der Fall werde dann zwischen Nürnberg und Würzburg spielen, verriet BR-Fernsehdirektorin Bettina Reitz bei der Premiere am Sonntag in Nürnberg. Wenn es nach Darsteller Fabian Hinrichs (Hauptkommissar Felix Voss ) geht, kann dann wieder Regisseur Max Färberböck die Fäden ziehen. "Ich hätte nichts dagegen, mit Max fünf weitere Tatorte zu drehen", sagte Hinrichs.Trotz durchwachsenen Zuschauerreaktionen ist sich Tatort-Fan und Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) sicher, dass der fränkische Krimi ein "gutes Ding" wird. Das Fränkische solle man aber nicht überschätzen, "weil nördlich von Köln oder Frankfurt die meisten Menschen zwischen dem oberbayerischen, dem oberpfälzer und dem fränkischen Dialekt komischerweise nicht mehr unterscheiden können."Gute TV-Quoten hatte der Franken-Tatort in jeden Fall: Im Schnitt 12,11 Millionen haben den ersten Franken-Tatort im Ersten verfolgt. Der Krimi „Der Himmel ist ein Platz auf Erden“ mit Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs gehört damit zu den erfolgreichsten „Tatorten“ der vergangenen 20 Jahre.Auf unserem Liveblog können Sie mitdiskutieren - wie fanden Sie den Tatort? Was ist in Zukunft von dem Frankenkrimi zu erwarten? Auch Reaktionen aus dem Netz finden Sie im Liveblog