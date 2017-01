Zwei Verletzte bei Brand in Schwabach

Über die Rettungsleitstelle wurde der Polizei am Sonntag gegen 21 Uhr ein Wohnungsbrand im Schwabacher Süden gemeldet.Die eintreffende Feuerwehr hatte das Feuer im Kienbühl sehr schnell unter Kontrolle, teilte die Polizei noch am späten Abend mit. Alle 14 Bewohner des Nachbarhauses wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Sie konnten jedoch nach Abschluss der Löscharbeiten wieder zurück ins Haus. Die sechs Parteien des Wohnhauses, in dem das Feuer ausgebrochen war, konnten nicht zurück in ihre Wohnungen und kamen bei Verwandten oder Freunden unter.Die Brandursache ist derzeit noch unklar, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro.Die weiteren Ermittlungen hat die Kripo Schwabach übernommen.