Mehrfamilienhaus in Nürnberg brennt - Feuerwehr rettet sechs Personen

In Nürnberg ist es am Mittwoch in der Kantstraße/Ecke Hegelstraße zu einem Wohnungsbrand gekommen. Im Laufe des Vormittags hat ein Zimmer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gebrannt, erklärt Felix Schanzmann, der Einsatzleiter der Feuerwehr Nürnberg.



Als die Feuerwehrleute vor Ort angekommen ist, habe es massiv aus dem Erdgeschoss herausgeraucht, sowohl aus Vorderseite zur Kantstraße hin, als auch aus dem Innenhof, der zur Hegelstraße heraussteht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte kam ihnen eine Bewohnerin des Erdgeschosses, die alleine ind er Wohnung gewesen sei, entgegen. Die Feuerwehrleute seien darauf aufmerksam gemacht worden, dass auf Innenofseite mehrere Personen noch im Wohnhaus seien, die auf sich aufmerksam gemacht hätten. Die Personen auf der Rückseite wurden mit Steckleitern gerettet, auf der Vorderseite wurde das Haus durchsucht und mit der Drehleiter die restlichten Personen gerettet. Insgesamt, mit der Person, die sich selbst aus der Wohnung kam, rettete die Feuerwehr sechs Personen aus dem brennenden Haus.



Vier der sechs Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Sie haben laut Feuerwehr Rauchgas eingeatmet und werden im Krankenhaus näher untersucht. Die Gaszufuhr wurde vorläufig abgestellt, weil die Einsatzkräfte die Brandursache noch nicht kennen.