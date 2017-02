Vor "Fastnacht in Franken": Baumann ganz cool

Premiere

Eine rote Pappnase trägt Rüdiger Baumann nicht. Muss er auch nicht. Beim Bayerischen Rundfunk (BR) in Nürnberg wissen sowieso alle, dass Baumann im Sender die Narrenkappe auf hat. Mit Fasching hat der bekannte Journalist, der häufig aus Krisenregionen im Ausland berichtet hat, mittlerweile fast das ganze Jahr über zu tun.Auf seinem Schreibtisch im Studio Franken in der Wallensteinstraße von Nürnberg stapeln sich die Ticket-Anfragen. "In jedem Jahr bewerben sich 10 000 Leute für die Karten", erzählt der 48-jährige Fernsehmacher, der seit fünf Jahren die wohl beliebteste Faschingssendung im deutschen Fernsehen auf die Beine stellt.Traurig müssen die vielen, die leer ausgehen, seiner Meinung nach nicht sein. "Den besten Platz haben die Zuschauer daheim vor dem Fernseher", ist sich Baumann sicher und erklärt auch gleich, warum. "Wir wollen eine perfekte Show präsentieren." Zimperlich könne man deswegen hinter den Kulissen nicht zu Werke gehen. Jede Minute der Marathon-Livesendung ist durchgetaktet, damit alles wie am Schnürchen läuft.Die Zuschauer in den Wohnzimmern der Republik bekommen von dem Stress in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim nichts mit. Während hier die Narren vor der Kamera für Stimmung im Saal sorgen, wird im Rücken der Kameras alles für die nächste Nummer vorbereitet. Es sei nicht zu vermeiden, erklärt Baumann, dass das Publikum im Saal manchmal mit Showeinlage und Umbauarbeiten zwei "Vorstellungen" auf offener Bühne gleichzeitig zu sehen bekomme. "Wir machen schließlich alles live." Nur bei einigen Tanzgruppen komme die Musik vom Band, damit die Funkenmariechen nicht aus dem Takt kommen.80 Mitarbeiter kümmern sich während der dreieinhalbstündigen Show pausenlos um die Fernsehtechnik. Über 100 Narren reißen Witze auf der Bühne oder nehmen die zahlreichen Politiker aufs Korn, die sich längst nicht mehr trauen, ohne Faschingskostüm in Veitshöchheim aufzutauchen. Auch das macht die Fastnacht in Franken mittlerweile so einzigartig. "Das Kostüm von Markus Söder gehört in jedem Jahr kurz vor der Show zu den bestgehüteten Staatsgeheimnissen in Bayern."Meistens twittere der wandlungsfähige Finanzminister ein Foto kurz bevor der große Vorhang aufgeht und die roten Lichter der Fernsehkameras leuchten. "Aber er hat auch wirklich immer tolle Kostüme an. Söder als Marylin Monroe oder als Haste-mal-ne-Mark-Punk - das waren schon echte Hingucker." Baumann ist sich sicher, dass sich Söder die Idee von einem anderen "Großkopferten" aus Franken abgeschaut hat. "Günther Beckstein hat sich als einer der erster Politiker für Fastnacht in Franken aufwendig verkleidet." Der ehemalige Ministerpräsident aus Nürnberg sei im Dürerjahr als berühmter Maler erschienen oder habe sich sogar mit Perücke und Schönheitsfleck in eine aufreizende Madame Pompadour verwandelt.Und noch einem Markenzeichen der Sendung habe Beckstein, das fränkische Original, die Krone aufgesetzt. Als die Oberbayern ihn dafür kritisierten, nicht im Trachtenanzug seines Amtes zu walten, kam er im Dirndl und seine Frau Marga in Lederhosen zum Fasching nach Veitshöchheim.Die kleinen Seitenhiebe nach Alt-Bayern gehören beim Karneval der Franken schon immer zum guten Ton. Schläge unter die Gürtellinie müssten aber selbst Spitzenpolitiker wie Horst Seehofer nicht fürchten, versichert Baumann. "Ich vermute mal, dass Horst Seehofer heuer wieder im Smoking und mit einer bunten Fliege kommen wird." Apropos Seehofer: Mit diesem Namen verbindet Baumann ein besonderes Erlebnis."Bei meiner allerersten Sendung, die ich verantworten durfte, kam plötzlich der Anruf aus Berlin, dass Seehofer nicht pünktlich in Veitshöchheim eintreffen wird. Dummerweise hatten wir geplant, dass der Bauchredner Sebastian Reich gleich in der allerersten Nummer den Ministerpräsidenten ein bisschen aufs Korn nimmt. Geplant war, dass sich seine Nilpferddame 'Amanda' in den Horst verliebt. Ohne Seehofer hätte der Auftritt nicht funktioniert", erinnert sich Baumann noch immer ganz aufgeregt an seine allererste Sendung zum 25. Jubiläum von "Fastnacht in Franken" im Jahr 2012.Eine Krisensitzung jagte die nächste, bis Frankens Fastnachtspräsident Bernhard Schlereth die Landtagspräsidentin Barbara Stamm überreden konnte, den Ministerpräsidenten anzurufen. "Barbara Stamm konnte Seehofer überzeugen, dass er ohne Umwege zur Veranstaltung kommt und nicht noch im Hotel den Smoking anzieht. Am Ende kam er dann in der sprichwörtlich allerletzten Minute. Wir haben dem Ministerpräsidenten eine bunte Krawatte umgebunden und versprochen, keine Witze über sein 'Kostüm' zu machen. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen und wir konnten die Show wie geplant beginnen", erinnert sich der Fernsehmacher an seine Feuertaufe."Fastnacht in Franken" habe sich mittlerweile zu einem inoffiziellen Feiertag der Franken gemausert, ist sich Baumann sicher. "Viele Fastnacht-Vereine im Land veranstalten an diesem Abend schon lange keine Prunksitzungen mehr. Dieser Freitag ist wirklich heilig und sakrosankt."Die Einschaltquoten brechen regelmäßig sämtliche Rekorde. "Ganz Franken, insgesamt jeder Zweite in Bayern und in der Spitze rund fünf Millionen Menschen in Deutschland schauen sich diese Sendung an", freut sich Baumann. "Viele treffen sich sogar zum Public Viewing."Baumann ist sich sicher, dass die Marathon-Sendung aus Veitshöchheim eines der letzten "medialen Lagerfeuer" in der Republik ist, bei dem Alt und Jung gemeinsam vor dem Bildschirm zusammensitzen. "Die Zuschauer bleiben durchschnittlich 157 Minuten bei der Show. Ohne die Fernbedienung in die Hand zu nehmen und umzuschalten. In der Fernsehwelt sind solche Werte eine ziemliche Sensation."Welches Kostüm der Macher der Show selbst zur Sendung anziehen wird, daraus macht Rüdiger Baumann noch ein kleines Geheimnis. Nächsten Freitag wird es gelüftet.INFO: 30 Jahre Fastnacht in FrankenDie erste "Fernsehsitzung" des Fastnacht-Verbandes Franken fand am 20. Februar 1987 in Lichtenfels statt. Aufgrund der guten Kritiken und 21 Prozent Einschaltquote hält die Sendung langfristig Einzug im Programm des Bayerischen Rundfunks.Das Fürther Duo Volker Heißmann und Martin Rassau tritt 1997 zum ersten Mal bei Fastnacht in Franken auf - als Witwen Waltraud und Mariechen. 2007 sorgt der erste Auftritt von Michl Müller aus Bad Kissingen für stehende Ovationen. Seitdem begeistert der Kabarettist mit seinen Auftritten als "Straßenkehrer" oder "Fränkischer Bayer".Immer wenn die Kamera-Lampe in der feurigen Signalfarbe leuchtet, wissen die Prominenten, dass sie live auf Sendung sind und in ihren Faschingskostümen kräftig zu lachen und zu klatschen haben.Viele Fernsehzuschauer glauben, dass die Fernsehsitzung im prachtvollen Schloss Veitshöchheim stattfindet, indem die Würzbürger Fürstbischöfe einst ihre Sommer verbrachten. Stattdessen zaubern die Fernsehmacher die perfekte Bühnenillusion in die modernen Mainfrankensäle, die mehr mit einer Turnhalle als mit einem Schloss gemeinsam haben. Die TV-Leute bauen Kulissen auf, die an verspielte Rokokogärten und prachtvolle Barocklogen erinnern.Zum 30-jährigen Bestehen der Sendung kann man mit dem BR in der Vergangenheit schwelgen. Auf der Homepage des Senders unter www.br.de/fastnacht-in-franken/rueckblick-archiv100.html gibt's allerhand Fotos und Videos.Im letzten Jahr wurde der "Fastnacht im Frankenland"-Song aufgenommen, quasi als offizielle Hymne der Sendung: www.youtube.com/watch?v=eWOz1FvBIgc