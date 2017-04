Unfall in Nürnberg-Fischbach: Radfahrer verletzt

Am Montagabend ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Fischbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Die Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 47-Jährige gegen 19.15 Uhr die Steigwiesen in Richtung Ortsmitte. Aus bislang noch nicht vollständig geklärter Ursache stieß er dabei mit einem aus einer Grundstücksausfahrt kommenden Audi zusammen und stürzte.



Zeugen gesucht

Der Radfahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.



Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet Zeugen, insbesondere einen Passanten, welcher in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle über einem Feld eine Drohne steuerte, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.