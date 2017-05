Unfall auf A9 bei Roth: Sportwagen rutscht unter Leitplanke - fast 100.000 Euro Schaden

von DPA

Der 52-Jährige war mit seinem Flitzer am Dienstag allzu schnell in Richtung Nürnberg unterwegs, wie die Polizei mitteilte.



In Kombination mit Aquaplaning kam er ins Schleudern, drehte sich und kollidierte mit der Leitplanke. "Das Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls unter die Leitplanke gedrückt und der Fahrer im Fahrgastraum eingeklemmt", schilderten die Beamten den Unfall. Zur Bergung mussten die Retter das Autodach und Teile der Leitplanke wegschneiden. Fast unglaublich: Der Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen. Sofern die Versicherung nicht zahlt, dürfte ihn der Unfall trotzdem schmerzen: Auf 80 000 bis 100 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden.