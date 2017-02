Unbekannter überfällt Brezn-Stand in Nürnberg - Täter auf der Flucht

Am Dienstagnachmittag überfiel ein bisher unbekannter Mann laut Polizei einen Brezn-Stand in der Nürnberger Innenstadt. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 14.30 Uhr trat ein Unbekannter an den Brezn-Stand in der Königstraße auf Höhe des Anwesens 78. Er bedrohte die Angestellte mit einem Messer und raubte im Anschluss die Kasse . Wieviel Geld der Mann erbeutete ist bisher nicht bekannt.



Anschließend rannte der Mann die Fußgängerrampe in Richtung Königstorpassage hinab. Die Verkäuferin blieb unverletzt, steht aber unter dem Eindruck des Erlebten.



Beschreibung des Täters:

Ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 180 - 185 cm groß und schlank, dunkle Haare, auffällig große Nase, bekleidet mit einer grauen Jeans und schwarzer Jacke. Der Mann führt angeblich ein größeres Messer mit sich.



Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.