Tritte gegen Kopf - Polizei fasst Schläger in Nürnberg

In der vergangenen Nacht wurde ein 22-jähriger Mann in der Königstorpassage in Nürnberg Opfer eines massiven Angriffs zweier Männer. Die Polizei nahm zwei dringend tatverdächtige Männer fest.



Ein verletzter Mann wandte sich in der Nacht auf Freitag an die Bundespolizeiinspektion am Hauptbahnhof: Er gab an, kurz zuvor von zwei Männern in der Königstorpassage angegriffen worden zu sein. Der 22-Jährige hatte bei dem Angriff diverse Verletzungen am Kopf erlitten, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurden.



Die Polizei stellte über die Aufnahmen einer Überwachungskamera fest, dass der 22-Jährige gegen 1.15 Uhr von zwei Männern niedergeschlagen wurde. Nachdem die beiden Täter anschließend gezielte gegen den Kopf ihres am Boden liegenden Opfers getreten hatten, flüchteten sie.



Ein unbeteiligter 21-jähriger Zeuge versuchte zwar noch, den beiden Angreifern zu folgen, wurde dabei jedoch von einem der beiden ebenfalls mit Schlägen attackiert und leicht verletzt.



Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach den beiden flüchtigen Tätern ein. Eine Streifenbesatzung nahm kurz darauf einen 25-jährigen Tatverdächtigen im Stadtgraben fest. Den zweiten Tatverdächtigen erkannte die Einsatzzentrale der Polizei um kurz nach 4 Uhr auf einer Überwachungskamera der Königstorpassage.



Beamte der Bundespolizei konnten daraufhin einen 26-Jährigen im Hauptbahnhof festnehmen. Als der aggressive Festgenommene von Polizisten zum Streifenwagen geführt wurde, setzte er sich unter anderem mit Fußtritten zur Wehr. Ein Beamter wurde dabei von einem der Tritte getroffen, blieb jedoch weiterhin dienstfähig.



Gegen die beiden festgenommenen Tatverdächtigen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die genauen Hintergründe des Übergriffs sind derzeit noch unklar. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Der 26-jährige Haupttäter muss sich wegen der Schläge gegen den Zeugen und der Fußtritte gegen die Polizeibeamten zudem wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.



Die Staatsanwaltschaft stellte zwischenzeitlich Haftantrag gegen den 26-Jährigen. Sein 25-jähriger Komplize hingegen wird nach Abschluss der erforderlichen Polizeimaßnahmen wieder entlassen werden.