Toter nach Wohnungsbrand in Nürnberg gefunden

In einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg-Rosenau wurde gestern Nachmittag eine männliche Leiche gefunden, teilt die Polizei mit. Nach bisherigen Ermittlungen hatte es zuvor in den Räumen gebrannt.



Eine Zeugin hatte sich Sorgen um einen Bekannten gemacht, da dieser bereits seit Tagen nicht mehr erreichbar gewesen sei. Deshalb informierte sie die Polizei. Als die Beamten an der Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Moltkestraße eingetroffen waren und auf mehrfaches Läuten niemand geöffnet hätte, verständigten sie die Berufsfeuerwehr Nürnberg zur Wohnungsöffnung.



Nachdem die Tür wenig später geöffnet worden war, bemerkten die Einsatzkräfte, dass es in der Wohnung gebrannt hatte. Offensichtlich jedoch war das Feuer nach Polizeiangaben von selbst wieder erloschen.



Die Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnung nach dem Vermissten und fanden die Leiche eines Mannes. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen könnte es sich um den 59-jährigen Wohnungsinhaber handeln, erklärt die Polizei. Die Ermittlungen bezüglich der Brand- und Todesursache dauern noch an. Hinweise auf ein Fremdverschulden hätten sich jedoch bislang nicht ergeben.



Die Beamten der Fachkommissariate der Kripo Nürnberg haben die Ermittlungen aufgenommen.