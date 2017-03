Tödlicher Unfall in Nürnberg: Motorrad kollidiert mit Linienbus

Am Samstagvormittag ist es in der Regensburger Straße in Nürnberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorradfahrer ist verstorben. Dies berichtet die Polizei.Nach vorliegenden Erkenntnissen und Angaben von Zeugen befuhr der 28-jährige Motorradfahrer mit seinem 30-jährigen Sozius gegen 09:40 Uhr die Regensburger Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Abzweigung zum August-Meyer-Heim soll er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet und in den Einmündungsbereich gefahren sein. Dort kam es zur Kollision mit einem Linienbus der Nürnberger Verkehrsbetriebe, der nach links in die Regensburger Straße einbog.Der Motorradfahrer starb trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle. Sein Sozius erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Busfahrer (58) sowie drei Fahrgäste blieben nach aktuellem Erkenntnisstand unverletzt.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth kam ein Sachverständiger an den Unfallort. Das Motorrad wurde sichergestellt. Die Unfallaufnahme übernahm die Verkehrspolizei Nürnberg.Die Regensburger Straße musste während der Unfallaufnahme zwischen der Valznerweiherstraße und der Abfahrt nach Fischbach in beiden Richungen gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr um.